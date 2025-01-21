Віцепрем’єрка Іспанії відмовиться від Twitter через поведінку Маска на інавгурації Трампа
Віцепрем'єр Іспанії Йоланда Діас відмовиться від користування соціальною мережею Twitter, яка належить мільярдеру Ілону Маску, через поведінку останнього під час інавгурації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра Іспанії Йоланду Діас в інтерв'ю телеканалу TVE.
Як відзначила Діас, відповідне рішення вона прийняла через поведінку Маска під час інавгурації Трампа, у зв'язку з чим вона не планує "продовжувати пропагувати ненависть".
"Я ухвалила це рішення, яке, я знаю, складне, але я не буду частиною соціальної мережі, заснованої на використанні алгоритмів, які заохочують ксенофобські ідеї, спрямовані проти прав людини і заохочують крайніх правих у світі", - заявила вона.
Також вона додала, що інші міністри країни з її ліворадикальної партії Sumar прийняли аналогічне рішення щодо користування Twitter.
Інавгурація Трампа
Вчора, 20 січня, у Вашингтоні пройшла інавгурація Трампа, яка дозволила йому офіційно обійняти посаду голови Білого дому. Під час заходів також був присутній й Маск, який відзначився тим, що зробив жест, схожий на нацистський "Sieg Heil", під час промови. Відповідаючи критикам мільярдер заявив, що його втомлюють атаки у стилі "всі є Гітлером".
Детально про те, що сказав Трамп під час своєї інавгураційної промови - в матеріалі РБК-Україна.
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