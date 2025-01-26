Маск виступив на з'їзді ультраправої партії АдН

У суботу, 25 січня, Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії АдН (Альтернатива для Німеччини), виступивши на її з'їзді. За його словами, АдН є найкращою надією для Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Відомий мільярдер виступав по відеозв'язку. Зокрема, у своєму зверненні Маск підтвердив свою підтримку "Альтернативи для Німеччини", а також згадав Юлія Цезаря.

"Німецька культура налічує тисячі років. Навіть римський полководець Юлій Цезар був вражений волею німецьких племен до боротьби", - сказав він.

За словами Маска, лідерка політсили АдН Аліс Вайдель була б дуже корисна Німеччині на посаді канцлера. Крім того, бізнесмен звинуватив нинішній німецький уряд у тому, що він не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу, а натомість агресивно придушує свободу думки, і тому партія АдН повинна боротися.

"Дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці", - додав Маск під оплески близько 4500 прихильників "Альтернативи для Німеччини".