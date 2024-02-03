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Прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією

Гельсінкі, Субота 03 лютого 2024 15:07
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Прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія поки не буде відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією. Влада країни зазначає, що проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує YLE.

"Наскільки ми розуміємо, за східним кордоном знаходяться люди, мета яких - нелегально потрапити до Фінляндії", - сказав він.

За словами Орпо, йдеться не про сотні, а про тисячі людей. Уряд Фінляндії вважає ситуацію на кордоні з РФ дуже серйозною та тривожною.

"Зрозуміло, що ми не можемо зняти наше закриття кордонe", - відкреслив прем'єр.

Він додав, що необхідно готувати засоби для боротьби з нелегальним перетином кордону, незважаючи на закриття.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

Вже в січні 2024 року уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів з Росією щонайменше до 11 лютого.

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