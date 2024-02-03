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Премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией

Хельсинки, Суббота 03 февраля 2024 15:07
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Премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией Фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия пока не будет открывать пункты пропуска на границе с Россией. Власти страны отмечают, что проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует YLE.

"Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых - нелегально попасть в Финляндию", - сказал он.

По словам Орпо, речь идет не о сотнях, а о тысячах людей. Правительство Финляндии считает ситуацию на границе с РФ очень серьезной и тревожной.

"Понятно, что мы не можем снять наше закрытие границы", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что необходимо готовить средства для борьбы с нелегальным пересечением границы, невзирая на закрытие.

Закрытие границы Финляндии из РФ

Напомним, 30 ноября 2023 года власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

Уже в январе 2024 года правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией по меньшей мере до 11 февраля.

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