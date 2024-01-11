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Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією ще на місяць

Четвер 11 січня 2024 15:36
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Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією ще на місяць Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо, кордони будуть закриті до 11 лютого.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Національна безпека є найважливішим питанням для Фінляндії", - заявила вона, пояснюючи ухвалене рішення.

При цьому міністр додала, що причини рішення про закриття кордону залишаються незмінними, і зміни ситуації не передбачається.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

30 листопада влада Фінляндіївирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ . Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити його закриття.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

9 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що Фінляндія може продовжити закриття кордону з Росією.

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