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Прем'єр Естонії про погодження ліміту цін для російської нафти: Важливий крок на підтримку України

Фото: Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (facebook.com/kallaskaja)
Автор: Олег Васьків

В Естонії задоволені домовленістю щодо стелі цін для російської нафти на рівні 60 доларів за барель, якої Євросоюз досягнув 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook естонської прем'єр-міністерки Каї Каллас.

Посадовиця зазначила, що її країна виконала серйозну роботу для досягнення відповідного результату.

"Я задоволена домовленістю, бо вона є важливим кроком, який допомагає підтримати Україну та зупинити військову машину Росії", - вказала Каллас.

За словами глави уряду Естонії, під час перемовин мовилося і про 70 доларів, але вдалося переконати партнерів домовитися про значно нижчу ціну.

"Кожен долар, на який знижується стеля ціни, означає приблизно мінус 2 мільярди доларів доходів РФ. Таким чином, те, що нам вдалося домовитися про ціну на 5 доларів нижчу від початкової, означає, що російська військова машина недорахується 10 млрд доларів", - пояснила прем'єрка.

Каллас додала, що, згідно з оцінкою експертів, дуже болісною для Росії могла б бути ціна в 30-40 доларів за барель. Однак наразі досягнуто "найкращого з можливих на сьогодні компромісів".

"Естонія також внесла пропозицію регулярно переглядати встановлену ціну та вносити корективи, виходячи з мети зменшити доходи РФ", - підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, країни ЄС змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Додамо також, що такі ліміти на нафту з РФ регулярно переглядатимуться.

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