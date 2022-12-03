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Премьер Эстонии о согласовании лимита цен для российской нефти: Важный шаг в поддержку Украины

Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook.com/kallaskaja)
Автор: Олег Васкив

В Эстонии довольны договоренностью о потолке цен для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, который Евросоюз достиг 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эстонского премьер-министра Каи Каллас.

Чиновница отметила, что ее страна проделала серьезную работу для достижения соответствующего результата.

"Я довольна договоренностью, потому что она является важным шагом, который помогает поддержать Украину и остановить военную машину России", - указала Каллас.

По словам главы правительства Эстонии, во время переговоров говорилось и об 70 долларах, но удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене.

"Каждый доллар, на который снижается потолок цены, означает примерно минус 2 миллиарда долларов доходов РФ. Таким образом, то, что нам удалось договориться о цене на 5 долларов ниже начальной, означает, что российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов", - объяснила премьер.

Каллас добавила, что, по оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".

"Эстония также внесла предложение регулярно пересматривать установленную цену и вносить коррективы, исходя из цели снизить доходы РФ", - подытожила чиновница.

Напомним, страны ЕС смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Добавим также, что такиелимиты на нефть из РФ будут регулярно пересматриваться.

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