Премьер Эстонии о согласовании лимита цен для российской нефти: Важный шаг в поддержку Украины

Чиновница отметила, что ее страна проделала серьезную работу для достижения соответствующего результата.

"Я довольна договоренностью, потому что она является важным шагом, который помогает поддержать Украину и остановить военную машину России", - указала Каллас.

По словам главы правительства Эстонии, во время переговоров говорилось и об 70 долларах, но удалось убедить партнеров договориться о значительно более низкой цене.

"Каждый доллар, на который снижается потолок цены, означает примерно минус 2 миллиарда долларов доходов РФ. Таким образом, то, что нам удалось договориться о цене на 5 долларов ниже начальной, означает, что российская военная машина недосчитается 10 млрд долларов", - объяснила премьер.

Каллас добавила, что, по оценке экспертов, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель. Однако сейчас достигнут "лучший из возможных на сегодняшний день компромиссов".

"Эстония также внесла предложение регулярно пересматривать установленную цену и вносить коррективы, исходя из цели снизить доходы РФ", - подытожила чиновница.