Цінова стеля на російську нафту буде регулярно переглядатися, - Reuters

Представники урядів країн Європейського союзу у четвер обговорювали обмеження цін на російську морську нафту на рівні 60 доларів за барель із переглядом кожні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Група семи країн (G7) запропонувала минулого тижня обмежити ціни на російську нафту, щоб зменшити доходи Москви та її можливості фінансувати свою війну в Україні на рівні 65-70 доларів за барель. Обмеження, якщо воно буде узгоджено, набуде чинності з 5 грудня.

Польща, Литва та Естонія відмовилися підтримувати обмеження на цьому рівні, стверджуючи, що російська нафта марки Urals вже торгується нижче, тому обмеження буде неефективним.

"Новий рівень, що обговорюється, тепер становить 60 доларів за барель, але переговори тривають", - сказав один із дипломатів ЄС, знайомий з дискусіями. Двоє інших підтвердили рівень у 60 доларів, зазначивши, що угоди ще не досягнуто.

Три країни також наполягають на регулярному перегляді граничної ціни, щоб відображати мінливі ринкові та геополітичні умови, і дипломати заявили, що представники уряду ЄС обговорюють перегляд кожні два місяці.

Польща, Литва та Естонія також хочуть, щоб обмеження цін G7, яке замінить узгоджену у травні суворішу пряму заборону ЄС на купівлю російської морської нафти, супроводжувалося новим пакетом інших санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Санкції включатимуть додавання більшої кількості росіян до списку осіб, які не можуть в'їхати в ЄС і чиї активи в ЄС будуть заморожені, заборона на мовлення в Європі більшій кількості російських ЗМІ, що контролюються державою, відключення більшої кількості російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT, та запровадження обмежень на експорт більшої кількості товарів з ЄС, які Росія може використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила минулого тижня, що виконавчий директор ЄС "працює над дев'ятим пакетом санкцій".