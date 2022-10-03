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Прем’єр Естонії про ядерні погрози Росії: Не можна вести перемовини з терористами

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Понеділок 03 жовтня 2022 18:22
Прем’єр Естонії про ядерні погрози Росії: Не можна вести перемовини з терористами Фото: прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота не повинна припиняти допомагати Україні та йти на поступки Росії через погрози застосування ядерної зброї. Інакше Кремль буде використовувати цей аргумент знову і знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Естонії Кайю Каллас в ефірі ВВС.

Вона зазначила, що вісім років тому РФ приховано починала окупацію Криму та розповідала про "зелених чоловічків". Проте зараз вона відкрито веде агресивну війну проти сусідньої держави.

"Це зовсім нова перспектива. Вони погрожують ядерною зброєю. Повинна бути дуже жорстка реакція. Якщо це зійде їм з рук - вони будуть використовувати цей аргумент знову і знову, тому що це спрацювало, тому що вони бачать, що ми боїмося і готові робити те, чого вони хочуть. Не можна вести перемовини з терористами", - сказала прем'єр.

Каллас зазначила, що Росія тероризує світ і намагається примусити припинити допомагати Україні - "не йти на кроки, на які ми б в іншому разі пішли, якби не боялися".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що на Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

Аналітики ISW зазначали, що Путін ядерними погрозами прагне налякати Захід, щоб досягти від України домовленості про припинення вогню, яке він хоче використовати для переозброєння.

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Естонія Російська Федерація
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