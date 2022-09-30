ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росію чекають "серйозні наслідки", якщо вона застосує ядерну зброю, - Столтенберг

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 19:30
Росію чекають "серйозні наслідки", якщо вона застосує ядерну зброю, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми займаємось моніторингом того, що робить Росія. Ми не бачимо змін у їхньому ядерному розміщенні", - заявив генсек НАТО.

Також Столтенберг сказав, що НАТО повинно дати Росії знати, що на неї чекають серйозні наслідки за будь-яке використання ядерної зброї проти України.

"Ми маємо бути уважними, ми обмінюємося інформацією", - додав генсек.

Нагадаємо, що на тлі російської анексії українських територій генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів екстрений брифінг.

Також Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО. За його словами, рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
Зеленський скликає термінове засідання РНБО: що відомо
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України