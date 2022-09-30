Росію чекають "серйозні наслідки", якщо вона застосує ядерну зброю, - Столтенберг
На Росію будуть очікувати "серйозні наслідки", якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми займаємось моніторингом того, що робить Росія. Ми не бачимо змін у їхньому ядерному розміщенні", - заявив генсек НАТО.
Також Столтенберг сказав, що НАТО повинно дати Росії знати, що на неї чекають серйозні наслідки за будь-яке використання ядерної зброї проти України.
"Ми маємо бути уважними, ми обмінюємося інформацією", - додав генсек.
Нагадаємо, що на тлі російської анексії українських територій генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів екстрений брифінг.
Також Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО. За його словами, рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.
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