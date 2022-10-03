Премьер Эстонии о ядерных угрозах России: Нельзя вести переговоры с террористами

Международное сообщество не должно прекращать помогать Украине и идти на уступки России из-за угроз применения ядерного оружия. Иначе Кремль будет использовать этот аргумент снова и снова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в эфире BBC.

Она отметила, что восемь лет назад РФ скрыто начинала оккупацию Крыма и рассказывала о "зеленых человечках". Однако сейчас она открыто ведет агрессивную войну против соседнего государства.

"Это совершенно новая перспектива. Они угрожают ядерным оружием. Должна быть очень жесткая реакция. Если это сойдет им с рук - они будут использовать этот аргумент снова и снова, потому что это сработало, потому что они видят, что мы боимся и готовы делать то, что они хотят. Нельзя вести переговоры с террористами", - сказала премьер.

Каллас отметила, что Россия терроризирует мир и пытается заставить прекратить помогать Украине - "не идти на шаги, на которые мы в противном случае пошли бы, если бы не боялись".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что Россию будут ожидать "серьезные последствия", если она решит применить ядерное оружие.

Аналитики ISW отмечали, что Путин ядерными угрозами стремится испугать Запад, чтобы достичь от Украины договоренности о прекращении огня, которое он хочет использовать для перевооружения.

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