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Прем'єр Чехії заявив у Х про напад Росії на військових. Виявилось, що акаунт зламали

Вівторок 08 квітня 2025 11:46
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Прем'єр Чехії заявив у Х про напад Росії на військових. Виявилось, що акаунт зламали Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 8 квітня, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив у X про напад Росії на чеських солдатів. Виявилось, що його акаунт було "атаковано".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Пост про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", - заявила речниця Люсі Міхут Єсаткова в коментарі Reuters.

Зазначається, що пізніше допис про нібито напад російських військових біля калінінградського кордону було видалено.

"Пости чеською та англійською мовами про відповідь на американські тарифи також були видалені з акаунту Фіали, який має 366 700 підписників", - додає Reuters.

Ризик війни НАТО та Росії

Ризик конфлікту між Альянсом та країною-терористом Росією залишається серйозною геополітичною загрозою на тлі повномасштабної війни в Україні. НАТО підтримує Київ озброєнням, розвідувальними даними та фінансами, але уникає прямої у часті у бойових діях, щоб не допустити ескалації. Попри погрози Росії, НАТО залишається об'єднаним у питанні стримування ворога.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія може вдатись до нападу на країну через кілька років.

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