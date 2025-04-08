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Премьер Чехии заявил в Х о нападении РФ на чешских военных. Оказалось, что аккаунт взломали

Вторник 08 апреля 2025 11:46
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Премьер Чехии заявил в Х о нападении РФ на чешских военных. Оказалось, что аккаунт взломали Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 8 апреля, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в X о нападении России на чешских солдат. Оказалось, что его аккаунт был "атакован".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пост о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь Люси Михут Есаткова в комментарии Reuters.

Отмечается, что позже сообщение о якобы нападении российских военных у калининградской границы было удалено.

"Посты на чешском и английском языках об ответе на американские тарифы также были удалены с аккаунта Фиалы, который имеет 366 700 подписчиков", - добавляет Reuters.

Риск войны НАТО и России

Риск конфликта между Альянсом и страной-террористом Россией остается серьезной геополитической угрозой на фоне полномасштабной войны в Украине. НАТО поддерживает Киев вооружением, разведывательными данными и финансами, но избегает прямого участия в боевых действиях, чтобы не допустить эскалации. Несмотря на угрозы России, НАТО остается объединенным в вопросе сдерживания врага.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может прибегнуть к нападению на страну через несколько лет.

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