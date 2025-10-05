Прем'єр Чехії визнав поразку своєї партії на виборах і привітав Бабіша з перемогою

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала визнав поразку своєї коаліції SPOLU на парламентських виборах і привітав із перемогою рух ANO, який очолює колишній глава уряду Андрей Бабіш.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі X.
У своїй публікації Фіала публічно привітав із перемогою партію ANO.
"Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також вітаю всі партії, що брали участь, з їхніми досягненнями", - написав Фіала.
Прем'єр наголосив, що його уряд працював у складних умовах та, попри це, досяг значних результатів.
"Коаліція SPOLU впродовж останніх років несла основний тягар усіх криз, через які пройшла Чехія. Ми подолали найсерйознішу безпекову та економічну кризу в новітній історії країни. Ми зробили низку непопулярних, але необхідних кроків", - заявив прем'єр.
Серед головних досягнень уряду, Фіала відзначив енергетичну незалежність від Росії, прискорення темпів будівництва автомагістралей та "економічне зростання, що перевищує показники Австрії та Німеччини".
Фіала зазначив, що результат правлячих партій, включно з Піратами, за кількістю голосів кращий, ніж у 2021 році.
"Це унікальний результат після чотирьох років важкого правління. Однак результати виборів визначили голоси, які не були втрачені, а зосередилися на русі ANO. Результат є очевидним, і його потрібно демократично прийняти. Дякую вам", - підсумував прем'єр Чехії.
У п'ятницю 3 жовтня і суботу 4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.
За підрахунком понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.
На другому місці правоцентристська коаліція партій SPOLU чинного прем'єра Петра Фіали, на третьому - політична партія "Старости і незалежні" (STAN).
Для створення більшості у парламенті потрібен 101 мандат з 200. Лідер партії, що стане правлячою внаслідок виборів, стане наступним прем'єр-міністром.
Президент Чехії Петр Павел заявив про готовність уже сьогодні, 5 жовтня, розпочати переговори про формування нового уряду.
Зазначимо, що лідер ANO Андрей Бабіш виступає проти військової допомоги Україні та неодноразово висловлювався за скасування надання сотень тисяч артилерійських снарядів для потреб ЗСУ за рахунок країн Заходу.
