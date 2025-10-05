Прем'єр Чехії визнав поразку своєї партії на виборах і привітав Бабіша з перемогою

У своїй публікації Фіала публічно привітав із перемогою партію ANO.

"Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також вітаю всі партії, що брали участь, з їхніми досягненнями", - написав Фіала.

Прем'єр наголосив, що його уряд працював у складних умовах та, попри це, досяг значних результатів.

"Коаліція SPOLU впродовж останніх років несла основний тягар усіх криз, через які пройшла Чехія. Ми подолали найсерйознішу безпекову та економічну кризу в новітній історії країни. Ми зробили низку непопулярних, але необхідних кроків", - заявив прем'єр.

Серед головних досягнень уряду, Фіала відзначив енергетичну незалежність від Росії, прискорення темпів будівництва автомагістралей та "економічне зростання, що перевищує показники Австрії та Німеччини".

Фіала зазначив, що результат правлячих партій, включно з Піратами, за кількістю голосів кращий, ніж у 2021 році.

"Це унікальний результат після чотирьох років важкого правління. Однак результати виборів визначили голоси, які не були втрачені, а зосередилися на русі ANO. Результат є очевидним, і його потрібно демократично прийняти. Дякую вам", - підсумував прем'єр Чехії.