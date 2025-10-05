ua en ru
Президент Чехії готовий розпочати переговори про формування нового уряду

Чехія, Неділя 05 жовтня 2025 01:21
UA EN RU
Президент Чехії готовий розпочати переговори про формування нового уряду Фото: президент Чеської Республіки Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Чехії Петр Павел констатував вибір громадянами прозахідного курсу на парламентських виборах і готовий оперативно розпочати переговори про формування нового уряду.

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі Х.

Глава держави зазначив, що висока явка на цьогорічних виборах чітко демонструє зацікавленість громадян у суспільному житті та свідчить про надзвичайну турботу людей щодо майбутнього нашої країни.

Він подякував усім та відзначив роботу членів дільничних виборчих комісій, органів влади та установ, які забезпечували проведення виборів і підрахунок голосів.

"Вітаю рух ANO 2011 із перемогою на виборах і всі політичні партії, які досягли успіху. Результати показують, що виборці однозначно підтвердили переважно прозахідний курс нашої країни", - зазначив Павел.

Президент додав, що від завтра розпочне переговори щодо формування уряду з партіями, які здобули успіх на виборах і подолали необхідний бар’єр для проходу до Палати депутатів.

Вибори до парламенту Чехії

3 і 4 жовтня у Чехії відбулися парламентські вибори. За результатами голосування, до парламенту проходять шість політичних сил.

Найбільшу кількість голосів (35,15%, 82 мандати), - здобула партія ANO експрем'єра Чехії Андрія Бабіша. Другу сходинку з результатом 22,90% (51 мандат) посіла правоцентристська коаліція партій SPOLU чинного прем'єра Петра Фіали.

Для створення більшості у парламенті потрібен 101 мандат. У разі домовленості, коаліція партій ANO і SPOLU навіть разом матимуть лише 98 мандатів, тож їм доведеться залучати до коаліції депутатів з інших політсил.

Зазначимо, що Бабіш висловлюється проти надання військової допомоги Україні, його неофіційно називають "чеським Орбаном" за проросійську позицію.

Експрем'єр неодноразово висловлювався про намір покласти край "чеській ініціативі" з постачання артилерійських снарядів для ЗСУ коштом Заходу.

Про склад майбутньої коаліції в чеському парламенті та наслідки виборів, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна: "Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії".

