Премьер Чехии признал поражение своей партии на выборах и поздравил Бабиша с победой

В своей публикации Фиала публично поздравил с победой партию ANO.

"Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все участвовавшие партии с их достижениями", - написал Фиала.

Премьер подчеркнул, что его правительство работало в сложных условиях и, несмотря на это, достигло значительных результатов.

"Коалиция SPOLU в последние годы несла основное бремя всех кризисов, через которые прошла Чехия. Мы преодолели самый серьезный кризис в сфере безопасности и экономический кризис в новейшей истории страны. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов", - отметил премьер.

Среди главных достижений правительства, Фиала отметил энергетическую независимость от России, ускорение темпов строительства автомагистралей и "экономический рост, превышающий показатели Австрии и Германии".

Фиала отметил, что результат правящих партий, включая Пиратов, по количеству голосов лучше, чем в 2021 году.

"Это уникальный результат после четырех лет тяжелого правления. Однако результаты выборов определили голоса, которые не были потеряны, а сосредоточились на движении ANO. Результат очевиден, и его нужно демократически принять. Спасибо вам", - подытожил премьер Чехии.