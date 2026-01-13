Прем'єр Чехії розкрив секретну інформацію щодо постачання боєприпасів Україні

За його словами, через компанії Чехії в межах "чеської ініціативи" щодо постачання Україні боєприпасів пройшло 280 мільярдів крон (майже 13,5 млрд доларів).

За словами Бабіша, цю інформацію він отримав від Алеша Витечка, директора Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS), яке координує цю ініціативу.

"Чеський бюджет таємно вкладав 17,1 мільярда крон (829 млн доларів) в зброю, все це було приховано, все це було суперсекретно", - зазначив прем'єр Чехії.

Віцепрем'єр-міністр країни Карел Гавлічек зазначив, що "чеська ініціатива" стосувалася 114 мільярдів крон (майже 5,5 млрд доларів), ще 160 мільярдів (7,7 млрд доларів) було використано за аналогічним принципом.

"Є також донор. Простіше кажучи, це приблизно 280 мільярдів крон, округлених у більший бік, які були передані окремим донорам в рамках ініціативи щодо боєприпасів та цієї системи, а продукція потрапила в Україну", - розповів він.

Реакція Петра Фіали

Водночас колишній чеський прем’єр-міністр Петр Фіала розкритикував публічні заяви щодо подробиць постачання Україні снарядів.

"Ця людина (Бабіш, - ред.) не знає, що робить. Говорити публічно більш детально про ініціативу щодо боєприпасів означає ставити під загрозу безпеку людей та компаній, причетних до неї, не кажучи вже про економічну шкоду", - сказав він.