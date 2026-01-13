Премьер Чехии раскрыл секретную информацию о поставках боеприпасов Украине

По его словам, через компании Чехии в рамках "чешской инициативы" по поставкам Украине боеприпасов прошло 280 миллиардов крон (почти 13,5 млрд долларов).

По словам Бабиша, эту информацию он получил от Алеша Витечка, директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), которое координирует эту инициативу.

"Чешский бюджет тайно вкладывал 17,1 миллиарда крон (829 млн долларов) в оружие, все это было скрыто, все это было суперсекретно", - отметил премьер Чехии.

Вице-премьер-министр страны Карел Гавличек отметил, что "чешская инициатива" касалась 114 миллиардов крон (почти 5,5 млрд долларов), еще 160 миллиардов (7,7 млрд долларов) было использовано по аналогичному принципу.

"Есть также донор. Проще говоря, это примерно 280 миллиардов крон, округленных в большую сторону, которые были переданы отдельным донорам в рамках инициативы по боеприпасам и этой системы, а продукция попала в Украину", - рассказал он.

Реакция Петра Фиалы

В то же время бывший чешский премьер-министр Петр Фиала раскритиковал публичные заявления относительно подробностей поставки Украине снарядов.

"Этот человек (Бабиш, - ред.) не знает, что делает. Говорить публично более подробно об инициативе по боеприпасам означает ставить под угрозу безопасность людей и компаний, причастных к ней, не говоря уже об экономическом ущербе", - сказал он.