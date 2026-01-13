Премьер Чехии раскрыл секретную информацию о поставках боеприпасов Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассекретил информацию о поставках боеприпасов Украине в рамках "чешской инициативы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
По его словам, через компании Чехии в рамках "чешской инициативы" по поставкам Украине боеприпасов прошло 280 миллиардов крон (почти 13,5 млрд долларов).
По словам Бабиша, эту информацию он получил от Алеша Витечка, директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), которое координирует эту инициативу.
"Чешский бюджет тайно вкладывал 17,1 миллиарда крон (829 млн долларов) в оружие, все это было скрыто, все это было суперсекретно", - отметил премьер Чехии.
Вице-премьер-министр страны Карел Гавличек отметил, что "чешская инициатива" касалась 114 миллиардов крон (почти 5,5 млрд долларов), еще 160 миллиардов (7,7 млрд долларов) было использовано по аналогичному принципу.
"Есть также донор. Проще говоря, это примерно 280 миллиардов крон, округленных в большую сторону, которые были переданы отдельным донорам в рамках инициативы по боеприпасам и этой системы, а продукция попала в Украину", - рассказал он.
В то же время бывший чешский премьер-министр Петр Фиала раскритиковал публичные заявления относительно подробностей поставки Украине снарядов.
"Этот человек (Бабиш, - ред.) не знает, что делает. Говорить публично более подробно об инициативе по боеприпасам означает ставить под угрозу безопасность людей и компаний, причастных к ней, не говоря уже об экономическом ущербе", - сказал он.
Напомним, в 2024 году Чехия организовала инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставило большое количество стран Запада.
В течение 2025 года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн боеприпасов. При этом планировалось передать в лучшем случае 1,5 миллиона. Речь идет исключительно о крупнокалиберных боеприпасах - снарядах для пушек и минах для минометов.
Отметим, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш неоднократно выступал против продолжения "чешской инициативы". В ответ президент Чехии Петр Павел отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.
После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств.