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Прем'єр Британії впевнений, що Захід готовий роками підтримувати Україну

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Лондон, Середа 24 травня 2023 10:08
Прем'єр Британії впевнений, що Захід готовий роками підтримувати Україну Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Захід готовий роками підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія. Союзники обговорюють довгострокові багатосторонні угоди.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Відповідну заяву Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7. За його словами, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Сунак запевнив, що цього не станеться.

Прем'єр Британії наголосив, що його країна та Захід готові роками підтримувати українців.

"Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", - заявив Сунак.

Підтримка Британії

Велика Британія - одна з перших країн, яка підтримала Україну у війні з Росією. Лондон надав українській армії броньовану техніку, іншу військові підтримку, а в рамках коаліції передав танки Challenger.

Крім того, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну відразу після звільнення північних територій від окупантів. Теперішній британський прем'єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, але й прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондоні.

Також Британія заявила про готовність навчати українських пілотів і приєднатися до авіаційної коаліції.

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