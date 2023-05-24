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Премьер Британии уверен, что Запад готов годами поддерживать Украину

Новина українською →
Лондон, Среда 24 мая 2023 10:08
Премьер Британии уверен, что Запад готов годами поддерживать Украину Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Запад готов годами поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия. Союзники обсуждают долгосрочные многосторонние соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Соответствующее заявление Сунак сделал на оборонной конференции после саммита лидеров G7. По его словам, стратегия Россия заключается в ожидании усталости Запада от войны в Украине. Сунак заверил, что этого не произойдет.

Премьер Британии подчеркнул, что его страна и Запад готовы годами поддерживать украинцев.

"Мы сейчас ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", - заявил Сунак.

Поддержка Великобритании

Великобритания - одна из первых стран, которая поддержала Украину в войне с Россией. Лондон предоставил украинской армии бронированную технику, другую военную поддержку, а в рамках коалиции передал танки Challenger.

Кроме того, бывший премьер Британии Борис Джонсон приехал в Украину сразу после освобождения северных территорий от оккупантов. Нынешний британский премьер Риши Сунак не только посетил Киев, но и принял президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне.

Также Британия заявила о готовности учить украинских пилотов и присоединиться к авиационной коалиции.

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