Прем'єр Британії Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку, - ЗМІ

За інформацією видання, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.

Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.

У публікації зазначається, що наразі прем'єр-міністр обговорює це питання зі своєю дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Однак високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його майбутнього пролунає вже у понеділок.