Прем'єр Британії Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, піде у відставку в понеділок. Він також має намір представити чіткий графік свого звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
За інформацією видання, Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим.
Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок.
У публікації зазначається, що наразі прем'єр-міністр обговорює це питання зі своєю дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, перш ніж ухвалити остаточне рішення.
Однак високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його майбутнього пролунає вже у понеділок.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявляв, що не залишить свою посаду, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах і зростаючий тиск усередині партії.
При цьому в самому уряді Стармера також загострилася криза. Напередодні міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у відставку, як і міністр оборони Джон Гілі.