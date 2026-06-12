У Британії швидко призначили нового міністра оборони: хто він

Британський уряд офіційно визначився з наступником Джона Гілі. Новим міністром оборони країни став досвідчений політик та ветеран Ден Джарвіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Кір Стармер оголосив про призначення особисто. Прем'єр зробив акцент на національній безпеці. Ситуація у світі вимагає рішучих дій і кожна загроза отримає відповідь.

"Мій перший обов'язок - забезпечити безпеку британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки", - заявив сер Кір Стармер.

Глава уряду впевнений у своєму виборі. Джарвіс має посилити позиції Лондона на міжнародній арені. Очікується, що фінансування армії лише зростатиме.

Стармер додав: "Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та відповідаємо на зростаючі загрози, що стоять перед нашою країною. Цей лейбористський уряд забезпечує найбільше стійке збільшення витрат на оборону з часів холодної війни".

Хто такий Ден Джарвіс

У цього чиновника величезний військовий бекграунд. Джарвіс служив офіцером у парашутному полку з 1997 по 2011 рік. Також він брав участь у різних військових конфліктах у найгарячіших точках планети.

За час служби його направляли у складні відрядження:

Косово;

Сьєрра-Леоне;

Ірак;

Афганістан.

Політичний шлях Джарвіса розпочався у 2011 році. Тоді його обрали членом парламенту від округу Барнслі-Норт. Чотири роки він працював мером Південного Йоркширу, що загартувало його як управлінця.

Після перемоги лейбористів на виборах 2024 року він отримав посаду в уряді. До сьогодні він працював міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ.