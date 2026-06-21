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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявит о своей отставке, - СМИ

02:49 21.06.2026 Вс
1 мин
Премьер-министр Великобритании уже обсуждает график ухода из резиденции, пишет Reuters
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, уйдет в отставку в понедельник. Он также намерен представить четкий график своей отставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По информации издания, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание в должности больше невозможно.

К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

В публикации отмечается, что в настоящее время премьер-министр обсуждает этот вопрос со своей женой в официальной загородной резиденции Чекерс, прежде чем принять окончательное решение.

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Однако высокопоставленные представители Лейбористской партии ожидают, что четкое заявление относительно его будущего прозвучит уже в понедельник.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что не уйдет в отставку, несмотря на сокрушительное поражение лейбористов на местных выборах и растущее давление внутри партии.

При этом в самом правительстве Стармера также обострился кризис. Накануне министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в отставку, как и министр обороны Джон Хили.

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