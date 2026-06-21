Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявит о своей отставке, - СМИ

По информации издания, Стармер пришел к выводу, что его дальнейшее пребывание в должности больше невозможно.

К такому выводу он пришел после ряда бесед с министрами правительства, советниками, финансовыми донорами и лидерами профсоюзов.

В публикации отмечается, что в настоящее время премьер-министр обсуждает этот вопрос со своей женой в официальной загородной резиденции Чекерс, прежде чем принять окончательное решение.

Однако высокопоставленные представители Лейбористской партии ожидают, что четкое заявление относительно его будущего прозвучит уже в понедельник.