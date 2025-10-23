Прем’єр Бельгії знайшов небезпеку в використанні російських активів для України

Під час зустрічі з журналістами прем'єр-міністр сказав, що ЄС має бути обережним, щоб будь-які рішення щодо заморожування російських активів не обернулися проти них.

Де Вевер навіть зазначив, що якщо вимоги Бельгії з цього питання не будуть задоволені, вона заблокує використання цих активів.

Він додав, що досі не було представлено жодної правової основи для такого рішення, а це має бути першим кроком.

Варто зазначити, що наразі найбільша частина заморожених російських активів - близько 225 млрд доларів знаходиться в Бельгії, але бельгійський уряд не хоче використовувати їх без гарантій від своїх європейських партнерів.

За словами Де Вевера, ці гарантії включають захист від позовів компаній про компенсацію, внесок кожної держави-члена та "спільні дії" всіх держав-членів, які мають заморожені російські активи.

"Інакше російські заходи відплати можуть торкнутися лише Бельгії, а це не дуже справедливо", - сказав він.

Але водночас додав, що буде "здивований", якщо все це буде зроблено сьогодні.