Прем’єр Бельгії знайшов небезпеку в використанні російських активів для України

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер попередив, що використання заморожених російських активів для фінансування України може обернутися проти країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Під час зустрічі з журналістами прем'єр-міністр сказав, що ЄС має бути обережним, щоб будь-які рішення щодо заморожування російських активів не обернулися проти них.
Де Вевер навіть зазначив, що якщо вимоги Бельгії з цього питання не будуть задоволені, вона заблокує використання цих активів.
Він додав, що досі не було представлено жодної правової основи для такого рішення, а це має бути першим кроком.
Варто зазначити, що наразі найбільша частина заморожених російських активів - близько 225 млрд доларів знаходиться в Бельгії, але бельгійський уряд не хоче використовувати їх без гарантій від своїх європейських партнерів.
За словами Де Вевера, ці гарантії включають захист від позовів компаній про компенсацію, внесок кожної держави-члена та "спільні дії" всіх держав-членів, які мають заморожені російські активи.
"Інакше російські заходи відплати можуть торкнутися лише Бельгії, а це не дуже справедливо", - сказав він.
Але водночас додав, що буде "здивований", якщо все це буде зроблено сьогодні.
Нагадаємо, що сьогодні, після того як блок домовився про нові санкції проти Росії, європейські лідери прибувають до Брюсселя.
Вони мають намір обговорити подальші способи допомоги Україні, включаючи використання конфіскованих російських активів для фінансування військових дій Києва. Однак деякі держави-члени раніше висловили застереження з цього приводу, серед них і Бельгія.
Варто зазначити, що міжнародні партнери України обговорюють шляхи покриття дефіциту держбюджету на наступний рік. Один із них передбачає створення так званого "репараційного кредиту" - механізму, який дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.
Мова йде про суму до 130 мільярдів євро, яка б значно допомогла укріпити оборону України та посилити можливості протидії агресору, а також підтримала б економіку країни загалом.
Як вже повідомлялось, Бельгія найбільше підпадає під ризики від надання Україні кредиту. Оскільки саме в Бельгії знаходиться компанія Euroclear, де зберігається готівка від заблокованих активів РФ.
У разі задоволення ймовірних позовів Москви, саме Бельгії доведеться відшкодовувати гроші, сума яких становить третину від ВВП країни.