Премьер Бельгии нашел опасность в использовании российских активов для Украины

Во время встречи с журналистами премьер-министр сказал, что ЕС должен быть осторожным, чтобы любые решения по замораживанию российских активов не обернулись против них.

Де Вевер даже отметил, что если требования Бельгии по этому вопросу не будут удовлетворены, она заблокирует использование этих активов.

Он добавил, что до сих пор не было представлено никакой правовой основы для такого решения, а это должно быть первым шагом.

Стоит отметить, что сейчас наибольшая часть замороженных российских активов - около 225 млрд долларов находится в Бельгии, но бельгийское правительство не хочет использовать их без гарантий от своих европейских партнеров.

По словам Де Вевера, эти гарантии включают защиту от исков компаний о компенсации, вклад каждого государства-члена и "совместные действия" всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.

"Иначе российские меры возмездия могут коснуться только Бельгии, а это не очень справедливо", - сказал он.

Но в то же время добавил, что будет "удивлен", если все это будет сделано сегодня.