Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів РФ

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, більшість яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На думку прем'єра, російські активи найкраще залишити замороженими у бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в банку Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичної точки зору це не так просто", - сказав де Вевер.

Як відомо, Euroclear зберігає 183 із 300 млрд євро заморожених у Європі російських активів.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, Європейський Союз, країни G7 та Австралія після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили близько 3300 млрд євро державних активів Росії.

У травні 2024 року ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів для допомоги Україні. За минулий рік Київ отримав 3 млрд євро.

А з початку 2025 року Євросоюз переказав Україні 10,1 млрд євро із доходів від заморожених у європейських банках коштів Росії.

При цьому Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації російських активів, як компенсації за шкоду, завдану внаслідок повномасштабного вторгнення. Водночас у Євросоюзі, не всі підтримують таке рішення.

Ще в березні Deutsche Welle повідомляло, що Євросоюз не буде конфісковувати заморожені активи РФ через опір кількох країн.

Як відомо, у Європі найбільшими противниками щодо конфіскації активів РФ є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія. Противагу країнам їм склали Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також кілька держав Центральної Європи. Вони вважають, що активи потрібно конфіскувати та цілком передати Україні.

Російська ФедераціяБельгія