Премьер Бельгии выступил против конфискации замороженных активов РФ

По мнению премьера, российские активы лучше всего оставить замороженными в бельгийском банке Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в банке Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - сказал де Вевер.

Как известно, Euroclear хранит 183 из 300 млрд евро замороженных в Европе российских активов.