В Європі проти конфіскації активів РФ: у Зеленського назвали країни

Про це в ефірі телеефіру заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Це Бельгія, бо у них зберігаються (кошти - ред.) в Euroclear, Франція, Італія, Німеччина. Вони побоюються, що активи їхніх компаній будуть конфісковані у РФ. Наш аргумент, що це аж ніяк не стримує РФ. Вони конфісковували і будуть конфісковувати активи, як вони називають, недружніх країн", - сказала Мудра.

Вона пояснила, що Euroclear, Clearstream і центробанки є тими фінансовими інституціями, де в основному зберігаються кошти РФ і які не хочуть позбуватися суми у близько 300 млрд доларів.

Також Мудра додала, що ключова проблема в тому, що сьогоднішні лідери не мають політичної волі щодо конфіскації активів.

"Це є економічна частина, але є і політична. І от тут основна проблема полягає в тому, що, на жаль, немає політичної волі сьогоднішніх лідерів країн конфіскувати ці активи. Є побоювання у великих країн, що це може мати прецедент тощо, що це може бути і по відношенню до них зроблено", - заявила заступниця керівника ОП.

Вона зазначила, що Україні не потрібно передавати одним траншем всі ці 300 млрд доларів. За її словами, кошти можна зберігати у фонді, який буде знаходитися десь в Європі.

"Цими грошима можна правильно управляти, щоб Україна отримувала максимум від управління цими коштами. І це і має бути джерело виконання рішень компенсаційної комісії, яку ми теж створюємо", - додала Ірина Мудра.

Як заявила заступниця керівника ОП, дипломатичні перемовини щодо створення цієї комісії вже відбуваються.

"І третя компонента - це компенсаційний фонд. Під цей фонд ми і намагаємося отримати рішення про конфіскацію російських активів, передачу їх в цей фонд і потім (планується - ред.) - використання (цих коштів – ред.) для виконання рішень компенсаційної комісії", - поінформувала вона.

Водночас Мудра уточнила, що мова йде про близько 300 млрд доларів. Однак цих коштів не буде достатньо, оскільки розмір збитків більший.

Крім того, за її словами, мова лише про суверенні активи РФ, а не приватні активи російських приватних чи юридичних осіб.

"І їх не буде достатньо. На сьогодні розмір збитків, який був оцінений Світовим банком разом з Єврокомісією, біля 586 мільярдів доларів. Це половина того, що вже нам потрібно. А якщо ми почнемо рахувати збитки з 2014 року, це ще в рази більше. То я не виключаю, що сума буде досягати одного трильйона доларів", - додала Мудра.

Також торкнувшись моменту, що коштів може бути недостатньо, заступниця керівника ОП заявила, що наразі розглядаються й інші варіанти.

Серед них введення спецподатку, наприклад, на продаж нафти, нафтопродуктів з деяких російських галузей промисловості, у яких Москва веде торгівлю з іншими країнами, відрахування від прибутку РФ від цих транзакцій у фонд, а також інше.