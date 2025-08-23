Україна у 2025 році отримала мільярди євро з заморожених активів РФ: ЗМІ дізнались деталі

З початку 2025 року Євросоюз переказав Україні 10,1 млрд євро із доходів від заморожених у європейських банках коштів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag .

За даними видання, у березні, травні, червні та липні український уряд отримував по 1 млрд євро за рахунок прибутків від заморожених активів, у січні - 3 млрд євро, у квітні – 3,1 млрд євро.

Повідомляється, що Брюссель використовує ці кошти для підтримки військових та цивільних проектів Києва.

За інформацією газети, деякі європейські політики хочуть, щоб Україні були доступні всі кошти, а не лише відсотки доходів. Проте економісти попереджають про руйнівні наслідки такого кроку для фінансової системи.