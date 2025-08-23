Україна у 2025 році отримала мільярди євро з заморожених активів РФ: ЗМІ дізнались деталі
З початку 2025 року Євросоюз переказав Україні 10,1 млрд євро із доходів від заморожених у європейських банках коштів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.
За даними видання, у березні, травні, червні та липні український уряд отримував по 1 млрд євро за рахунок прибутків від заморожених активів, у січні - 3 млрд євро, у квітні – 3,1 млрд євро.
Повідомляється, що Брюссель використовує ці кошти для підтримки військових та цивільних проектів Києва.
За інформацією газети, деякі європейські політики хочуть, щоб Україні були доступні всі кошти, а не лише відсотки доходів. Проте економісти попереджають про руйнівні наслідки такого кроку для фінансової системи.
Проблеми з конфіскацією активів РФ
Євросоюз, країни G7 та Австралія після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили близько 280 млрд доларів державних активів РФ. У травні 2024 року ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів для допомоги Україні. За минулий рік Київ отримав 3 млрд євро.
При цьому Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації російських активів, як компенсації за шкоду, завдану внаслідок повномасштабного вторгнення. Водночас у Євросоюзі, не всі підтримують таке рішення. Ще в березні Deutsche Welle повідомляло, що Євросоюз не буде конфісковувати заморожені активи РФ через опір кількох країн.
Як відомо, у Європі найбільшими противниками щодо конфіскації активів РФ є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія. Противагу країнам їм склали Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також кілька держав Центральної Європи. Вони вважають, що активи потрібно конфіскувати та цілком передати Україні.