Преемник Степанова должен провести аудит его работы и представить план выхода из медкризиса, - Рудык

Министр здравоохранения Максим Степанов сейчас общается с депутатами разных фракций, чтобы необходимых голосов за его отставку не нашлось.
Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудык в Facebook.
Рудык надеется, что Степанову не удастся убедить парламентариев и он уйдет на этой неделе в отставку.
По ее словам, учитывая провал поставленных перед Степановым задач, партия "Голос" требовала и будет требовать утверждения его отставки Верховной радой. А также расследование его действий в должности.
"Уже больше года фракция "Голос" в парламенте работает над тем, чтобы министр здравоохранения или начал работать, или в конце ушел с должности. Чтобы пост министра занял человек, который справится с этой работой: обеспечит страну вакциной и массовым тестированием. Ежедневно от коронавируса умирает 300 человек. Почему украинцы должны платить собственной жизнью за некомпетентность министра". - заявила она.
Поэтому "Голос" надеется, что после увольнения Степанова, его преемник сделает аудит его работы и представит план выхода из медицинского кризиса.
Депутаты "Голоса" хотели бы пообщаться с потенциальным кандидатом в министры, но голосовать за его назначение не будут, поскольку "Голос" - оппозиционная партия. Ответственность за действия Кабмина должна нести власть, добавляет Рудык.
"Будет ли "Голос" поддерживать других новых министров? Мы не верим, что ротация министров что-то кардинально изменит. Потому что неважно, какую деталь мы будем менять в автомобиле, если у него нет руля и двигателя. Фамилия министра не имеет значения, когда отсутствует стратегия реформ и программа действий правительства", - резюмировала Кира Рудые.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Степанова отправляют в отставку и соответствующее представление было подано в Верховную раду. Если завтра Рада поддержит его увольнение, то нового министра здравоохранения могут назначить 20 мая.
РБК-Украина в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет трех министров" писало, что Степанова планировали отправить в отставку еще в конце апреля, но не решились, поскольку опасались, что Украина могла остаться без министра здравоохранения на несколько недель.