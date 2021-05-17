Наступник Степанова має провести аудит його роботи та представити план виходу з медкризи, - Рудик

Рудик сподівається, що Степанову не вдасться переконати парламентарів, і він піде цього тижня у відставку.

За її словами, з огляду на провал поставлених перед Степановим завдань, партія "Голос" вимагала і буде вимагати затвердження його відставки Верховною радою. А також розслідування його дій на посаді.

"Вже більше як рік фракція "Голос" у парламенті працює над тим, щоб міністр охорони здоров’я або почав працювати, або врешті пішов з посади. Щоб посаду міністра зайняла людина, яка впорається з цією роботою: забезпечить країну вакциною та масовим тестуванням. Щодня від коронавіруса вмирає 300 людей. Чому українці мають платити власним життям за некомпетентність міністра". - заявила вона.

Тому "Голос" сподівається, що після звільнення Степанова, його наступник зробить аудит його роботи та представить план виходу з медичної кризи.

Депутати "Голосу" хотіли б поспілкуватися з потенційним кандидатом у міністри, проте голосувати за його призначення не будуть, оскільки "Голос" - опозиційна партія. Відповідальність за дії Кабміну має нести влада, додає Рудик.

"Чи буде "Голос" підтримувати інших нових міністрів? Ми не віримо, що ротація міністрів щось кардинально змінить. Бо неважливо, яку деталь ми будемо міняти в автомобілі, якщо в нього немає керма та двигуна. Не має значення прізвище міністра, коли відсутня стратегія реформ та програма дій уряду", - резюмувала Кіра Рудик.