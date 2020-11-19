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У предстоятелей трех православных церквей COVID-19, один в тяжелом состоянии

Автор: РБК-Украина

У Патриарха Сербского Иринея, Афинского Архиепископа Иеронима и Архиепископа Албанского Анастасия подтвердили заражение коронавирусом. Все они госпитализированы.

Об этом сообщил Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook.

По его словам, Патриарх Сербский находится в тяжелом состоянии.

"Врачи борются за его жизнь. Он подключен к аппаратам поддержания жизнедеятельности", - написал Евстратий.

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Он также добавил, что в четверг утром госпитализировали с коронавирусом Афинского Архиепископа Иеронима. У него легкие симптомы.

Кроме того, на лечении находится Архиепископ Албанский Анастасий.

Напомним, в начале сентября стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом. Тест показал положительный результат во время планового исследования. Примечательно, что пресс-служба УПЦ Киевского патриархата сразу не подтверждала это и называла информацию о болезни Филарета ложной.

Кроме того, в середине октября в резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы, выявили один случай заражения коронавирусом.

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