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В доме папы Римского обнаружили коронавирус

Ватикан , Суббота 17 октября 2020 15:40
В доме папы Римского обнаружили коронавирус
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Максим Зайченко

В резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы - зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Заболевшего человека изолировали вместе с теми, с кем он контактировал.

Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет Vatican News.

Отмечается, что носитель вируса является бессимптомным больным.

"Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает", - сказал официальный представитель Ватикана.

Сейчас коронавирусом в Ватикане заражены около 10 человек. На днях три человека выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе. Он призвал Армению и Азербайджан отказаться от силовых способов урегулирования любых разногласий в ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, ранее папа Римский Франциск отказал в аудиенции госсекретарю США Майку Помпео. В Ватикане считают, что американские власти хотят втянуть католическую церковь в предвыборную кампанию.

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