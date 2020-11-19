У предстоятелів трьох православних церков COVID-19, один у важкому стані

У Патріарха Сербського Іринея, Архієпископа Афінського Ієроніма і Архієпископа Албанського Анастасія підтвердили зараження коронавірусом. Всі вони госпіталізовані.

Про це повідомив Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) в Facebook.

За його словами, Патріарх Сербський знаходиться у важкому стані.

"Лікарі борються за його життя. Він підключений до апаратів підтримки життєдіяльності", - написав Євстратій.

Він також додав, що в четвер вранці госпіталізували з коронавірусом Афінського Архієпископа Ієроніма. У нього легкі симптоми.

Крім того, на лікуванні перебуває Архієпископ Анастасій Албанська.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що патріарх Філарет заразився коронавірусом. Тест показав позитивний результат під час планового дослідження. Примітно, що прес-служба УПЦ Київського патріархату відразу не підтверджувала це і називала інформацію про хвороби Філарета помилковою.

Крім того, в середині жовтня у резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти, виявили один випадок зараження коронавірусом.