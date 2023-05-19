Представниця України в НАТО: не варто покладати всі надії на один контрнаступ

Один контрнаступ не може визначити хід війни, тому не варто перебільшувати його значення. Більш того, Україна може провести кілька контрнаступів.

Про це заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LTV .

"Головна мета будь-якого контрнаступу - звільнити якнайбільше території. Але я також пояснювала тут, у штаб-квартирі НАТО, що ми не повинні покладати всі наші сподівання на один контрнаступ, перебільшувати його значення", - зазначила голова місії України при НАТО.

Галібаренко наголосила, що Україна здатна здійснити декілька контрнаступів, і саме через це військові не розкривають плани щодо напрямків наступу.

На запитання щодо можливості переговорів між Україною та Росією, представниця України в НАТО зауважила, що навіть домовленості щодо зерна показують, що РФ не можна довіряти.

Найяскравішим прикладом відсутності юридичної сили гарантій з Росією, на думку Галібаренко, є війна проти України.

"Вони хотіли б нас знищити, а ми хочемо жити, тож я не бачу тут великого простору для маневру. Знову ж таки, враховуючи, що рано чи пізно будь-яка війна має бути завершена за столом переговорів, ми вважаємо, що ці переговори повинні відбуватися на умовах України, тому ми вперті та намагаємося зробити все можливе, щоб звільнити якнайбільше території", - зазначила дипломатка.

Україна готується до контрнаступу

Нагадаємо, схожу думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов, він зазначив, що контрнаступів може бути кілька, а військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені РФ території.

Раніше аналогічну думку висловлював і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території, ЗСУ готуватимуться до наступної операції.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу, відповів, що буде достатньо якщо він здійснить ще кілька візитів.

До того ж днями президент заявив, що незабаром вже буде здійснено перші важливі кроки в рамках контрнаступу Збройних сил України.

Не перший контрнаступ

Зазначимо, це буде не перший контрнаступ, проведений ЗСУ після 24 лютого. Спочатку українські війська звільнили північ України, потім була відбита майже вся територія Харківської області, а восени під контроль України повернулися правий берег Херсонської області та сам Херсон.

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