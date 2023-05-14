Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб розпочати контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час п рес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ще кілька візитів і все", - відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброї для початку наступу.

При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати у цьому питанні.

"Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (у постачанні зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом у Німеччині. Всі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 2,7 млрд євро.

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