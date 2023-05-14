ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все

Новость на русском →
Берлін, Неділя 14 травня 2023 13:25
Зеленський відповів, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу: кілька візитів і все Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи достатньо Україні отриманої зброї, щоб розпочати контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ще кілька візитів і все", - відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброї для початку наступу.

При цьому президент України подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати у цьому питанні.

"Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (у постачанні зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з першим від початку повномасштабної війни офіційним візитом у Німеччині. Всі деталі поїздки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як повідомлялося, Німеччина оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 2,7 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Війна Росії проти України Військова допомога Зброя в Україні
NEWS
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу