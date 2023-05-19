Представительница Украины в НАТО: не стоит возлагать все надежды на одно контрнаступление

Одно контрнаступление не может определить ход войны, поэтому не следует преувеличивать его значение. Более того, Украина может провести несколько контрнаступлений.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LTV .

"Главная цель любого контрнаступления - освободить как можно больше территории. Но я также объясняла здесь, в штаб-квартире НАТО, что мы не должны возлагать все наши надежды на одно контрнаступление, преувеличивать его значение", - отметила глава миссии Украины при НАТО.

Галибаренко отметила, что Украина способна осуществить несколько контрнаступлений, и именно поэтому военные не раскрывают планы относительно направлений наступления.

На вопрос о возможности переговоров между Украиной и Россией, представительница Украины в НАТО отметила, что даже договоренности по зерну показывают, что РФ нельзя доверять.

Самым ярким примером отсутствия юридической силы гарантий с Россией, по мнению Галибаренко, является война против Украины.

"Они хотели бы нас уничтожить, а мы хотим жить, поэтому я не вижу здесь большого пространства для маневра. Опять же, учитывая, что рано или поздно любая война должна быть завершена за столом переговоров, мы считаем, что эти переговоры должны происходить на условиях Украины, поэтому мы упрямы и стараемся сделать все возможное, чтобы освободить как можно больше территории", - отметила дипломат.

Украина готовится к контрнаступлению

Напомним, похожее мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов, он отметил, что контрнаступлений может быть несколько, а военные действия будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные РФ территории.

Ранее аналогичное мнение высказывал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, неуместно думать о будущем украинском контрнаступлении как о последнем. Если не удастся освободить все территории, ВСУ будут готовиться к следующей операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос, достаточно ли Украине оружия для контрнаступления, ответил, что будет достаточно, если он совершит еще несколько визитов.

К тому же на днях президент заявил, что в скором времени уже будут предприняты первые важные шаги в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Не первое контрнаступление

Отметим, это будет не первое контрнаступление, проведенное ВСУ после 24 февраля. Сначала украинские войска освободили север Украины, затем была отбита почти вся территория Харьковской области, а осенью под контроль Украины вернулись правый берег Херсонской области и Херсон.

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