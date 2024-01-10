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Представниця України в НАТО розповіла про створення робочої групи щодо ППО ЗСУ

Середа 10 січня 2024 22:48
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Представниця України в НАТО розповіла про створення робочої групи щодо ППО ЗСУ Фото: представниця України при НАТО Наталія Галібаренко (cbc.ca)
Автор: Володимир Костирін

В рамках Ради Україна-НАТО була створена робоча група, яка опрацьовуватиме питання зміцнення української протиповітряної оборони. Перше засідання цієї групи відбудеться наступного тижня.

Про це заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, передає РБК-Україна з посиланням на її коментар "Укрінформ".

За словами представниці України при Північноатлантичному альянсі, до новоствореної робочої групи пізніше долучать іноземні компанії, які спеціалізуються на сфері протиповітряної оборони.

Наступного тижня на засіданні групи українська сторона має намір "викласти наші пропозиції та почути пропозиції партнерів".

"На певному етапі до цієї роботи будуть залучені навіть компанії, які мають передові технології у цій сфері, щоб не був такий собі теоретичний дискурс", - зауважила вона.

Галібаренко уточнила, що наразі йдеться, перш за все, про західні оборонні компанії, які залучені до виробництва сучасних засобів ППО.

Засідання Ради Україна-НАТО 10 січня

Сьогодні відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів для обговорення масованих російських повітряних ударів по українських містах, зокрема із застосуванням іранських дронів та північнокорейських ракет.

Країни Північноатлантичного альянсу пообіцяли продовжити допомагати Україні. Зокрема, заявили в прес-службі НАТО, багато держав-членів блоку "окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році".

Нагадаємо, 29 грудня російські терористи масовано обстріляли України, випустивши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих цілей.

А через кілька днів, 2 січня, російські окупанти випустили 35 дронів-камікадзе та 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі "Кинджали".

У НАТО тоді відреагували на ракетний і дроновий терор з боку російських окупантів, та рішуче засудили удари по мирних містах та цивільних об'єктах в Україні. У заяві йшлося, що країни-члени Альянсу продовжать зміцнювати протиповітряну оборону ЗСУ.

Крім того, 8 січня інтервенти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed і понад 50 ракетами різних типів. Силам ППО ЗСУ вдалося знищити 26 ворожих цілей.

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