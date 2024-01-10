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Представитель Украины в НАТО рассказала о создании рабочей группы по ПВО ВСУ

Среда 10 января 2024 22:48
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Представитель Украины в НАТО рассказала о создании рабочей группы по ПВО ВСУ Фото: представительница Украины при НАТО Наталья Галибаренко (cbc.ca)
Автор: Владимир Костырин

В рамках Совета Украина-НАТО была создана рабочая группа, которая прорабатывает вопросы усиления украинской противовоздушной обороны. Первое заседание этой группы состоится на следующей неделе.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий "Укринформ".

По словам представительницы Украины при Североатлантическом альянсе, к новой рабочей группе позже привлекут иностранные компании, специализирующиеся на сфере противовоздушной обороны.

На следующей неделе на заседании группы украинская сторона намерена "изложить наши предложения и услышать предложения партнеров".

"На определенном этапе к этой работе будут привлечены даже компании, имеющие передовые технологии в этой сфере, чтобы не был такой себе теоретический дискурс", - отметила она.

Галибаренко уточнила, что речь идет, прежде всего, о западных оборонных компаниях, которые вовлечены в производство современных средств ПВО.

Заседание Совета Украина-НАТО 10 января

Сегодня состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов для обсуждения массированных российских воздушных ударов по украинским городам, в том числе с применением иранских дронов и северокорейских ракет.

Страны Североатлантического альянса пообещали продолжить помогать Украине. В частности, заявили в пресс-службе НАТО, многие государства-члены блока "определили планы предоставить миллиарды евро дополнительному потенциалу в 2024 году".

Напомним, 29 декабря российские террористы массированно обстреляли Украину, выпустив около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских целей.

А через несколько дней, 2 января, российские оккупанты выпустили 35 дронов-камикадзе и 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все "Кинжалы".

В НАТО тогда отреагировали на ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов, и решительно осудили удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. В заявлении говорилось, что страны-члены Альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.

Кроме того, 8 января интервенты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракет разных типов. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 26 враждебных целей.

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