Представництво ЄС в Україні: розгорнемо всю мережу для підготовки до саміту миру

"Ми готові розгорнути всю нашу дипломатичну мережу для підготовки цього саміту... Нам з нашого боку треба докладати більше зусиль для просування "формули миру", - заявив радник представництва ЄС в Україні.

Глобальний саміт миру

Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована "формула".

Як розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт. Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.

Очікується, що саміт відбудеться вже з 15 по 16 червня.

Детальніше про саміт миру по Україні читайте в матеріалі РБК-Україна.