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Представительство ЕС в Украине: развернем всю сеть для подготовки к саммиту мира

Фото: Ондрей Вагнер, политический советник представительства ЕС в Украине (кадр по видео)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне подготовки к Глобальному саммиту мира по Украине необходимо развернуть всю дипломатическую сеть и приложить усилия к продвижению формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политический советник представительства Европейского союза (ЕС) в Украине Однрея Вагнера на форуме дипломатии военного времени.

"Мы готовы развернуть всю нашу дипломатическую сеть для подготовки этого саммита... Нам с нашей стороны надо прилагать больше усилий для продвижения "формулы мира", - заявил советник представительства ЕС в Украине.

Глобальный саммит мира

Еще в ноябре 2022 года Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула".

Как рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит. Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.

Ожидается, что саммит состоится уже с 15 по 16 июня.

Подробнее о саммите мира по Украине читайте в материале РБК-Украина.

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