Представники США під час візиту в Україну випробували морські дрони: Київ пропонує співпрацю

Ілюстративне фото: морські дрони українського виробництва (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дрони українського виробництва зацікавили США - американські військові вперше офіційно випробували безпілотники та розглядають можливості стратегічного партнерства з Україною.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило Міністерство оборони України.

З цією метою представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два офіційні візити до України, під час яких ознайомилися з українськими морськими дронами, їхніми технічними характеристиками та провели перші тестові випробування спільно з вітчизняними виробниками.

Українські інженери та виробники запропонували рішення, що вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах. Це дозволяє демонструвати реальні можливості українських дронів та їх потенціал для міжнародного співробітництва.

Експерти відзначають, що оборонна промисловість України активно формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується у світову архітектуру безпеки. Завдяки практичному досвіду сучасної війни українські розробки стають важливим елементом стратегічного партнерства з США та іншими союзниками.

Таким чином, Україна продовжує зміцнювати свої позиції у високотехнологічному сегменті оборони, демонструючи готовність до масштабного міжнародного співробітництва та розвитку інноваційних військових технологій.

США хочуть купувати українські дрони

Нагадаємо, що під час офіційної зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що його країна зацікавлена в українських дронах і планує їх закупівлю.

Більше того, під час тієї розмови порушувалося питання можливого обміну українських безпілотних систем на американські ракети Tomahawk чи інше озброєння, але це так і залишилось нереалізованим.

Також ми писали, що Україна готується укласти з США угоду про передачу технологій виробництва безпілотників, які вже пройшли випробування в бойових умовах.

