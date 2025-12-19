Представители США во время визита в Украину испытали морские дроны: Киев предлагает сотрудничество

С этой целью представители Военно-морских сил США и Министерства войны осуществили два официальных визита в Украину, во время которых ознакомились с украинскими морскими дронами, их техническими характеристиками и провели первые тестовые испытания совместно с отечественными производителями.

Украинские инженеры и производители предложили решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях. Это позволяет демонстрировать реальные возможности украинских дронов и их потенциал для международного сотрудничества.

Эксперты отмечают, что оборонная промышленность Украины активно формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в мировую архитектуру безопасности. Благодаря практическому опыту современной войны украинские разработки становятся важным элементом стратегического партнерства с США и другими союзниками.

Таким образом, Украина продолжает укреплять свои позиции в высокотехнологичном сегменте обороны, демонстрируя готовность к масштабному международному сотрудничеству и развитию инновационных военных технологий.