Представители США во время визита в Украину испытали морские дроны: Киев предлагает сотрудничество

Иллюстративное фото: морские дроны украинского производства (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дроны украинского производства заинтересовали США - американские военные впервые официально испытали беспилотники и рассматривают возможности стратегического партнерства с Украиной.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

С этой целью представители Военно-морских сил США и Министерства войны осуществили два официальных визита в Украину, во время которых ознакомились с украинскими морскими дронами, их техническими характеристиками и провели первые тестовые испытания совместно с отечественными производителями.

Украинские инженеры и производители предложили решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях. Это позволяет демонстрировать реальные возможности украинских дронов и их потенциал для международного сотрудничества.

Эксперты отмечают, что оборонная промышленность Украины активно формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в мировую архитектуру безопасности. Благодаря практическому опыту современной войны украинские разработки становятся важным элементом стратегического партнерства с США и другими союзниками.

Таким образом, Украина продолжает укреплять свои позиции в высокотехнологичном сегменте обороны, демонстрируя готовность к масштабному международному сотрудничеству и развитию инновационных военных технологий.

 

США хотят покупать украинские дроны

Напомним, что во время официальной встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заинтересована в украинских дронах и планирует их закупку.

Более того, во время того разговора поднимался вопрос возможного обмена украинских беспилотных систем на американские ракеты Tomahawk или другое вооружение, но это так и осталось нереализованным.

Также мы писали, что Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий производства беспилотников, которые уже прошли испытания в боевых условиях.

Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощьДрони