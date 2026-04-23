Представитель Трампа предложил заменить Иран Италией на ЧМ-2026, - FT

05:34 23.04.2026 Чт
Для чего FIFA и Трампу было предложено заменить Иран?
aimg Эдуард Ткач
Представитель Трампа предложил заменить Иран Италией на ЧМ-2026, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Спецпосланик Трампа Паоло Замполли обратился к FIFA с просьбой заменить Иран Италией на Чемпионате мира по футболу, который стартует уже в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и NBC News.

Читайте также: Матчи ЧМ-2026 в США могут не состояться: Иран требует срочного вмешательства ФИФА

По словам источников FT, предложение было сделано как президенту FIFA Джанни Инфантино, так и президенту США Дональду Трампу, как лидеру страны, которая является соорганизатором турнира.

В частности, Замполли утверждал, что четыре титула чемпиона мира, которые ранее завоевала Италия, оправдывают предоставление ей этого места.

Источники говорят, что этот план был попыткой восстановить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони после того, как между ними возник конфликт на фоне нападок президента США на Папу Льва ХVI из-за войны с Ираном.

Сам Замполли подтвердил изданию, что от него звучали такие предложения.

"Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть (сборную Италии - ред.) на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить включение в программу", - сказал посланник.

FT добавило, что решение заменить Иран Италией было принято после того, как сборная Италии не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

В Иране сделали заявление о своем участии

На фоне вышеописанных планов возникает проблема. В среду Иран выступил с заявлением, в котором сказано, что страна готова к турниру и планирует в нем участвовать.

"Реальность такова, что мы готовимся к чемпионату мира. Мы проводим подготовку. Даже сегодня мы были на тренировочном сборе и наши игроки сейчас там. Но в конечном итоге, вы знаете, мы являемся частью системы. Какое бы решение не приняло государство, мы его выполнил", - сказал президент футбольной федерации Ирана Мехди Тадж.

Что раньше говорили в Иране и какова позиция Трампа и FIFA

Отметим, что ранее в марте в Иране говорили, что не будут участвовать в турнире после авиаударов США и Израиля, из-за которых погибли лидер страны и десятки других высокопоставленных чиновников и граждан. Тегеран ссылался на соображение безопасности своих спортсменов, которые отправились бы в Америку.

На этом фоне федерация футбола страны рассматривала возможность переноса игр в Канаду или Мексику, но FIFA отклонила эту идею.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что иранские футболисты "желанны" для приезда в США, но отметил, что это было бы неуместно и потенциально опасно для них.

В FIFA отказались комментировать усилия посланника Трампа, но сослались на недавнее заявление президента их организации, которое он сказал на прошлой неделе.

"Иранская команда, безусловно, приедет. Мы надеемся, что к тому времени, кончено, ситуация успокоится. Это определенно поможет. Но Иран должен приехать, если они хотят представлять свой народ. Они прошли квалификацию. Они действительно хотят играть, и они должны играть", - говорил Инфантино.

США и Иран могут достичь мирной сделки

Напомним, что в ночь на 22 апреля перемирие между США и Ираном должно было уже закончится, однако президент Дональд Трамп решил продолжить режим прекращения огня до тех пор, пока не Иран не выработает единое предложение по прекращению войны.

Вчера в одном из интервью глава Белого дома сказал, что второй раунд мирных переговоров может состоятся уже под конец этой недели.

Украина и ЕС впервые с 2022 года провели заседание Совместного авиационного комитета
