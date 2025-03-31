У Путіна заявили про початок переговорів з США щодо рідкісноземельних металів

Російська Федерація (РФ) та Сполучені Штати Америки (США) розпочали дискусії щодо проєктів з рідкісноземельних металів. Деякі з компаній вже "виявили інтерес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва в інтерв’ю російській газеті "Известия".

"Рідкісноземельні метали - важлива сфера для співпраці, і, безумовно, ми почали дискусії про різні рідкісноземельні метали та проєкти в Росії", - заявив він.

Окремо варто додати, що РФ володіє значними запасами рідкісноземельних металів, які, своєю чергою, є критично важливими у сучасній технологічній промисловості. Водночас країна-терорист відстає від світових лідерів в питанні їх видобутку, а також переробці.

В кінці лютого керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснював, чому Росія пропонує Штатами рідкісноземельні метали.

Угода про рідкісноземи між Україною та США

Київ та Вашингтон мали підписати угоду щодо рідкісноземельних надр ще у лютому, але цього не сталось через перепалку між президентом Володимиром Зеленським, головою Білого дому Дональдом Трампом й віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Овальному кабінеті.

Нещодавно Вашингтон передав Києву новий проєкт угоди про надра. Зеленський, своєю чергою, пояснив, що якщо раніше мова йшла про рамкову угоду, то тепер йдеться про повноцінну, яку має ратифікувати Рада. Глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що підписання може відбутись вже цього тижня.