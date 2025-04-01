Мирна угода затягується: у Білому домі готують нові механізми тиску на РФ, - Reuters

В адміністрації Трампа не виключають, що США не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців. У Білому домі розробляють нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двоє знайомих із цим питанням американських чиновника розповіли агентству, що жодна із двох зазначених угод не виглядає неминучою. Це підвищує ймовірність затягування війни та збільшення підтримки України з боку Заходу для проведення військових операцій.

"Такий результат став би анафемою для Трампа, який сам себе називає торговцем і який неодноразово обіцяв швидке завершення конфлікту, що забрав сотні тисяч життів і ризикує втягнути НАТО у прямий конфлікт з ядерною Росією", - пише Reuters.

Американські високопосадовці вже кілька тижнів поспіль у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин та просуванню мирних переговорів.

Однак, за словами джерел, останніми днями чиновники дедалі більше розчаровуються у Москві.

Санкційний тиск і віддалена угода

Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних чиновники Білого дому та Держдепартаменту визнали, що російський диктатор Володимир Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду. Вони обговорили економічні або дипломатичні санкції, які б могли підштовхнути Росію до укладення угоди, якщо такі є.

За словами джерел, зростаючий гнів на адресу Кремля, зокрема з боку Трампа, свідчить про зрушення у внутрішніх дискусіях адміністрації щодо готовності Москви до переговорів.

Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському президенту та що він вірить у прихильність лідера до миру, але останніми днями Білий дім почав насторожено ставитися до намірів Путіна, хоча Трамп і продовжує публічно демонструвати свою віру в прагнення російського лідера закінчити війну.

Незрозуміло, які конкретні плани адміністрація може мати щодо тиску на Москву, але один високопоставлений американський чиновник зазначив, що Білий дім продовжує розглядати додаткові тарифні й санкційні заходи щодо Росії.

За даними агентства, під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії минулого тижня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні не гарантований. Він також додав, що США все ще далекі від укладення угоди.

"Існує глибоке розчарування російським урядом щодо переговорів. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що розгляне можливість введення вторинних санкцій на всю нафту, що надходить з Росії, якщо вони не будуть серйозно ставитися до мирного врегулювання цього конфлікту", - заявив речник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт.

"Максималістські" вимоги Путіна

Європейські та американські розвідники й аналітики давно попереджали, що Путін навряд чи буде вести переговори про припинення війни в Україні в дусі добровільності, доки він переконаний, що Росія перемагає на полі бою.

Після того, як Трамп вступив на посаду в січні, його старші радники зберігали надію, що трьох років санкцій проти Росії, - і перспективи або послаблення, або посилення економічного тиску, - буде достатньо, щоб наблизити Москву до угоди.

Тепер деякі з них, зокрема Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і посланник адміністрації в Україні Кіт Келлог, ставлять питання про те, до якої міри можна вплинути на Путіна без суттєвих поступок з боку США та Європи, зокрема, щодо їхніх військових операцій на континенті.

Впродовж останніх місяців Вашингтон тиснув на Київ і наблизився до багатьох зовнішньополітичних позицій Москви. Однак Путін висунув те, що аналітики називають "максималістськими" вимогами, які навряд чи можуть бути виконані США, Україною або Європою.

Зокрема, до них відносяться вимоги про згортання США і НАТО військової активності в Європі, особливо в країнах, що межують з Росією, та щоб в Україні не розгорталися миротворчі війська.

Однак, пише Reuters, високопоставлений американський чиновник заявив, що, хоча Білий дім продовжує розглядати питання тарифів і санкцій, такі економічні покарання навряд чи змінять позицію Кремля.