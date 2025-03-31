У Кремлі "закривають очі" на різкі заяви Трампа про Путіна: готові до контактів

Росія готова і далі контактувати зі США, незважаючи на злість президента США Дональда Трампа через висловлювання російського диктатора Володимира Путіна.

Пєскова попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що він "розлючений" через те, що Путін вважає президента України Володимира Зеленського "нелегітимним".

"Частина висловлювань була дана в переказі, це не були цитати. Це перше. Друге - дійсно прозвучало кілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною, насамперед щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації (під час президентства Джо Байдена - ред.)", - відповів Пєсков.

За його словами, Росія готова до реалізації деяких ідей, які пов'язані з урегулюванням війни проти України. З цього питання "ведеться робота", але конкретики поки що немає. Пєсков вважає, що це "розтягнуте в часі питання, пов'язане зі складністю субстанції".

"Президент (Путін - ред.) залишається відкритим абсолютно до контактів із президентом Трампом. У міру необхідності їхню розмову буде оперативно організовано", - додав він.