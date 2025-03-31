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У Кремлі "закривають очі" на різкі заяви Трампа про Путіна: готові до контактів

Москва, Понеділок 31 березня 2025 17:28
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У Кремлі "закривають очі" на різкі заяви Трампа про Путіна: готові до контактів Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія готова і далі контактувати зі США, незважаючи на злість президента США Дональда Трампа через висловлювання російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає РБК-Україна, про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Пєскова попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що він "розлючений" через те, що Путін вважає президента України Володимира Зеленського "нелегітимним".

"Частина висловлювань була дана в переказі, це не були цитати. Це перше. Друге - дійсно прозвучало кілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною, насамперед щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації (під час президентства Джо Байдена - ред.)", - відповів Пєсков.

За його словами, Росія готова до реалізації деяких ідей, які пов'язані з урегулюванням війни проти України. З цього питання "ведеться робота", але конкретики поки що немає. Пєсков вважає, що це "розтягнуте в часі питання, пов'язане зі складністю субстанції".

"Президент (Путін - ред.) залишається відкритим абсолютно до контактів із президентом Трампом. У міру необхідності їхню розмову буде оперативно організовано", - додав він.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, вчора, 30 березня, президент США Дональд Трамп розповів в інтерв'ю ведучій Крістен Велкер, що він "злий" на російського диктатора Володимира Путіна. Причина в тому, що очільник Кремля вкотре заявив про "нелегітимність" Зеленського і запропонував створити "тимчасове управління" в Україні під егідою ООН.

Американський лідер пригрозив, що якщо через Росію не вдасться укласти мирну угоду, він введе вторинні мита на всю російську нафту.

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