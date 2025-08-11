UA

Представник МАГАТЕ відвідає Іран, але Тегеран не дозволить ядерні інспекції

Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

с

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика в Telegram і агентство Reuters.

За його словами, у понеділок, 11 серпня, у Тегерані відбудуться переговори з МАГАТЕ для визначення подальших рамок співпраці.

"Заступник генерального директора Рафаеля Гроссі завтра (11 серпня. - ред.) прибуде до Тегерана, але до досягнення домовленості про рамки співпраці не планується відвідування жодних ядерних об'єктів. Ми ще не дійшли нової угоди, і співпраця не розпочнеться", - заявив Арагчі.

За словами міністра, Іран уже надав МАГАТЕ необхідні пояснення щодо нової рамки двосторонньої співпраці з огляду на закон, ухвалений наприкінці червня парламентом країни та Конституційною радою щодо призупинення співпраці з Агентством.

Раніше напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило, що Іран відвідає заступник гендиректора МАГАТЕ та голова Департаменту гарантій Массімо Апаро.

Призупинення співпраці Ірану з МАГАТЕ

Наприкінці червня американська авіація уразила кілька важкодоступних об'єктів ядерної програми Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Зокрема, були атаковані місця розташування центрифуг для збагачення урану.

Після операції у США заявили про повне знищення іранської ядерної програми.

У відповідь 25 червня парламент Ірану затвердив законопроєкт про припинення співпраці країни з МАГАТЕ. Іран буде слідувати цьому рішенню, доки не буде забезпечена безпека його ядерних об'єктів та вчених.

Крім того, Тегеран заявив про намір вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Наприкінці липня ЗМІ повідомили, що Іран відвідає делегація міжнародних інспекторів МАГАТЕ.

