Представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера"

Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Во время брифинга в Северодонецке Луганской области Винников заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, что его формула по Донбассу - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких для урегулирования ситуации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Брюсселе поддержали "формулу Штайнмайера". В ЕС поддержали работу контактной группы в Минске, а также усилия, направленные на встречу в нормандском формате.

Ранее в Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнамайера". Формула объясняет, как будут применяться законы о выборах в ОРДЛО и об особом статусе Донбасса.