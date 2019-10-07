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В МИД рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера"

Новости » Политика    07.10.2019 - 12:47
В МИД рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера"
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Формула объясняет, как будут применяться законы о выборах в ОРДЛО и об особом статусе Донбасса

В Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера". Об этом сказал глава министерства Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сама по себе эта формула ничего не значит.

"Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что "пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате".

Напомним, глава комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что даже если Украина не признает результаты выборов на Донбассе, то станет понятно, насколько представительской является местная власть.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 октября на заседании ТКГ в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением из-за акций против "формулы Штайнмайера". Он подчеркнул, что уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.

Пристайко уточнил сроки разведения войск на Донбассе Яременко объяснил необходимость проведения выборов на Донбассе
Новости Украины Вадим Пристайкоформула Штайнмайера
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